Football : les quart de la CAF

Du foot au menu de la chronique de Lise-Laure Etia avec les résultats des quarts de la Ligue des Champions CAF aller, et les résultats de la finale retour. Le programme des 5 et 6 avril. Et cette nouvelles, en Ligue 1, le Malien Lassine Diarra est retenu dans l'équipe première de Lyon. Dans la la Liga espagnole, le Sénégalais Mikayil Ngor Faye est sélectionné dans l'équipe première du Barça.