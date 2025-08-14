TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 8 s

France / Cameroun : Macron brise le silence

Par TV5MONDE ANNE-FLEUR LESPIAUT

Le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené une guerre au Cameroun contre les mouvements indépendantistes, entre 1945 et 1971. Un aveu longtemps attendu, qui marque la fin d'un demi-siècle de non-dits.