Aller au contenu principal
TV5MONDE
TV5MONDE Plus
TV
Info
Langue française
Afrique
Plus
Et aussi...
Voyage
Nos applications mobiles
Réception TV
Nous rejoindre
TV5MONDE à travers le monde
TV5MONDE Amérique Latine
FR, EN, ES
TV5MONDE Asie/Pacifique
fr, en
TV5MONDE États-Unis
En
TV5MONDE Europe
FR, EN, NL, DE, RO
TV5MONDE Maghreb-Orient
FR, EN, AR
Info
Recherche
Rechercher
Période de publication
Au
Menu
Sitemap
Guerre en Ukraine
Guerre en RDC
Afrique
Accueil Afrique
International
Accueil International
Environnement
Accueil Environnement
Terriennes
Accueil Terriennes
Sport
Accueil Sports
Culture
Accueil Culture
Société
Accueil Société
Économie
Accueil Économie
Science
Accueil Sciences
Vidéos
JT
JT international
Le 64'
JT Afrique
JT Éco
+ info
Fil d'Ariane
Accueil
>
Afrique
Back to top
TV5 JWPlayer Field
Chargement du lecteur...
2 min 8 s
France / Cameroun : Macron brise le silence
Le
14 Aoû. 2025 à 08h45 (TU)
Mis à jour le
14 Aoû. 2025 à 08h49 (TU)
Par
TV5MONDE
ANNE-FLEUR LESPIAUT
Le président français Emmanuel Macron a officiellement reconnu que la France avait mené une guerre au Cameroun contre les mouvements indépendantistes, entre 1945 et 1971. Un aveu longtemps attendu, qui marque la fin d'un demi-siècle de non-dits.
Afrique
À la une
Guerre en Ukraine
Guerre en Ukraine: Donald Trump menace Vladimir Poutine de "conséquences très graves" en cas d'échec au sommet en Alaska
International
Zelensky appelle à contrer toute "tromperie" russe
Sport
AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition
International
L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza
International
Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève
International
La Corée du Nord dément le retrait des haut-parleurs de propagande à la frontière avec le Sud
International
Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants
TERRIENNES
Dans une vallée du Pakistan, les femmes travaillent et résistent au patriarcat
International
Les migrants inquiets de l'accord franco-britannique, mais les traversées continuent
Sport
Sénégal : des "irrégularités" lors de l'élection du président de la Fédération de football?
X
Facebook
YouTube
Instagram
À propos
Contact
Mentions légales
Charte déontologique
Accessibilité non conforme
CGU
Confidentialité
Charte des cookies
Gérer les cookies
Applications mobiles
Nous rejoindre
Presse
Marchés publics
Recevoir TV5MONDE