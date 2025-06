France : les voitures du "retour au bled" à l'honneur à Paris

Chaque été, des Peugeot et des Renault 12 bondées traversaient la Méditerranée, ramenant les familles d’émigrés nord-africains sur les routes du retour au pays. Cette épopée populaire et familiale est au cœur de la rétrospective “Le Grand Palais de ma mère”, présentée à Paris. Un hommage sensible aux voitures, aux souvenirs, et aux récits de l'exil.