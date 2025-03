TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 9 s

Francophonie : des enfants se forment à l'art de l'expression orale au Bénin

Par TV5MONDE CYNTHIA HEGRON

À l'occasion de la 30e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, le thème de cette année est « Prenez la parole ! », et met à l'honneur le pouvoir de l'expression orale et du débat dans l'espace francophone. Au Bénin, beaucoup d'enfants se forment pour avoir accès à la prise de parole dès leur plus jeune âge.