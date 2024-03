Francophonie : Germaine Le Goff, l'école de l'Universel en Afrique

Elle fut une pionnière, celle qui fonda au milieu du siècle dernier, la première école d'institutrices de toute l'Afrique : Germaine Le Goff. Le journaliste et écrivain François-Xavier Freland lui consacre un documentaire et un livre profond et sensible.