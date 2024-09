TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Gabon : Ali Bongo renonce définitivement à la politique

Par TV5MONDE YVES-LAURENT GOMA

Plus d'un an après avoir été renversé par un coup d'État, l'ancien président Ali Bongo Ondimba sort de son silence. Dans une lettre ouverte, il renonce à la politique et appelle à la libération de son épouse et de son fils.