Gabon: deux ans de la chute d'Ali Bongo, le pays célèbre "la Journée de la Libération"

Ce samedi 30 août était au Gabon une journée fériée, chômée et payée. Tout le pays observait ainsi la Journée dite de "la libération", qui marque l'anniversaire de la chute il y a deux ans du régime d'Ali Bongo et l'émergence du pouvoir militaire piloté désormais par le président Brice Oligui Nguema.

Le 30 août 2023 marque un tournant historique pour le Gabon. Ce jour-là, le président Oligui Nguema a orchestré une démonstration de force, symbolisant la fin de 56 ans de règne de la famille Bongo.

Cette date est désormais célébrée comme "la Fête de la Libération", un jour férié, chômé et payé, qui invite les Gabonais à commémorer un tournant crucial de leur histoire nationale.

Un défilé militaire imposant pour l'occasion

À Libreville, la capitale, les troupes militaires ont défilé devant le président Nguema, illustrant le changement de pouvoir. Dans son discours à la nation, le chef de l'État a salué les forces de défense et de sécurité pour avoir écrit une "page glorieuse" de l'histoire du pays.

(Re)lire Qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, le général putschiste élu président du Gabon pour 7 ans ?

Il a également souligné que leur action était guidée et portée par "l'amour profond de la patrie" et la volonté de redonner au peuple gabonais sa dignité et sa souveraineté.

Un "Gabon nouveau" ?

Le contraste était frappant dans les rues de Libreville, désertées pour l'occasion. Les administrations et commerces étaient fermés, permettant aux citoyens de suivre les commémorations depuis chez eux.

(Re)lire Un an après le coup d’État au Gabon : “L’euphorie est terminée”

Pour beaucoup, ce jour symbolise la renaissance d'un "Gabon nouveau", comme l'a exprimé le vice-président du Sénat de la transition.

Cependant, l'enthousiasme n'est pas unanime. Une partie de l'opposition considère ces célébrations comme une simple mise en scène. Certains critiques dénoncent une continuité de la "doxa colonialiste, militariste", affirmant que le désespoir persiste parmi la population gabonaise.

La Fête de la Libération, célébrée cette année à Tchibanga dans le sud du Gabon, tournera chaque année dans l'une des neuf provinces du pays. Cette initiative vise à renforcer l'unité nationale et à rappeler l'importance de ce jour dans l'histoire du Gabon.