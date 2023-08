TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Gabon : internet coupé et couvre-feu instauré

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

Le gouvernement gabonais a pris la décision, samedi 28 août, de couper l'accès à internet et de suspendre certains médias dont TV5MONDE, France 24 ou RFI. La mesure a été prise après le triple scrutin présidentielle, législatif et local afin de lutter contre la propagation de fausses informations et d'éventuelles violences, selon les autorités de Libreville. Depuis dimanche 27 août, un couvre-feu a été instauré.