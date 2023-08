Gabon : les bureaux de vote ont ouvert, avec du retard pour certains

Jour de vote, samedi 26 août, au Gabon, pour les élections locales, législatives et présidentielles. Près de 3.000 bureaux de vote ont ouvert à travers le pays pour permettre aux quelque 850.000 électeurs inscrits de glisser leur bulletin dans l'urne. Selon Yves-Laurent Goma, notre correspondant à Libreville, rappelle que les observateurs internationaux n'ont pas été accrédités et que plus de 1.000 ressortissants ont été formés pour l'occasion.