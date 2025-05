TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 9 s

Gabon : l'iboga, un remède ancestral des peuples de la forêt équatoriale

Plante sacrée et psychotrope, l'iboga est utilisée comme remède depuis des millénaires. Certains acteurs au Gabon tentent de valoriser cette ressource végétale de plus en plus convoitée à l'international.