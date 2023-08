Gabon : une présidentielle sans suspense ?

Les Gabonais votent samedi pour décider s'ils confient ou non un troisième mandat au président Ali Bongo Ondimba, face à Albert Ondo Ossa, son plus sérieux rival, derrière lequel s'est rangée tardivement la plus grande partie de l'opposition. Quelle issue pour ce scrutin ? Vincent Hugeux, journaliste et écrivain nous donne son avis.