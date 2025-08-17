En Gambie, malgré son interdiction et une loi en vigueur depuis dix ans, l'excision perdure

Un bébé d'un mois est mort en Gambie après une excision, victime d'une hémorragie sévère. Un décès qui met en lumière cette pratique qui continue de perdurer malgré une loi qui existe depuis 2015. Les associations de défense des droits appelle à plus de contrôle et de sanctions de la part de l'État.

Un événement tragique a récemment secoué la Gambie, ravivant le débat sur la pratique de l'excision. Un nourrisson d'un mois a succombé à une hémorragie sévère après avoir subi cette mutilation, malgré l'existence d'une loi interdisant l'excision depuis 2015. Ce drame met en lumière les défis persistants dans l'application de cette législation et soulève des questions sur la responsabilité des autorités et des familles.



La loi gambienne, connue sous le nom de Women's Act, interdit l'excision depuis près de dix ans. Pourtant, la mort de ce bébé montre que la pratique continue, souvent en secret. Trois femmes ont été inculpées dans cette affaire : l'exciseuse, qui risque la réclusion à perpétuité, ainsi que la mère et la tante de l'enfant, poursuivies en tant que complices. Ce cas tragique survient un an après qu'un projet de loi, soutenu par des conservateurs et visant à légaliser à nouveau l'excision, ait été rejeté par le Parlement, soulignant les tensions entre tradition et législation.

"Manque de volonté politique"

Fatou Jagne Senghore, juriste et militante contre les mutilations génitales féminines, exprime son choc face à cette tragédie. "Nous sommes préoccupés par la lenteur des réactions politiques. Nous estimons que si toutes ces choses se passent, c'est qu'il y a un manque de volonté politique pour faire respecter la loi", constate-t-elle.

La juriste s'interroge également sur l'absence d'inculpation du père de l'enfant, soulignant que dans de nombreuses communautés, le père détient une autorité décisive sur de telles pratiques.

Pour Fatou Jagne Senghore, il est crucial que le gouvernement gambien prenne des mesures concrètes pour appliquer la loi de 2015 et réagisse face à ces crimes en prenant des mesures concrètes. Elle appelle notamment à une évaluation de la loi et à une communication claire de la part des autorités sur l'interdiction de l'excision.

Surveillance à l'école et initiatives éducatives

La militante contre les mutilations génitales féminines propose également des initiatives éducatives dans les écoles, notamment pendant les vacances scolaires, période où de nombreux cas d'excision sont signalés : "Nous devons pouvoir activer tout l'arsenal disponible au sein du ministère de la femme et de la famille pour faire en sorte que les écoles soient des lieux sûrs pour les enfants. Et lorsque les filles reviennent de vacances, qu'il y ait un suivi systématique pour savoir si elles ont été excisées ou pas." Elle suggère des contrôles inopinés pour dissuader les parents de soumettre leurs filles à cette pratique.

Pour dissuader les parents, Fatou Jagne Senghore insiste sur l'importance de sanctions claires et de l'application rigoureuse de la loi. Elle souligne également la nécessité d'un dispositif d'accompagnement pour détecter les cas d'excision. Selon elle, seule une approche proactive et éducative, combinée à des sanctions, pourra véritablement changer les mentalités et mettre fin à cette pratique.