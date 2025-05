TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

9 min 12 s

Génocides des Tutsi : le récit poignant d'un résistant

Par TV5MONDE REZA POUNEWATCHY

Entretien avec Tharcisse Sinzi, résistant et rescapé du génocide des Tutsi au Rwanda et Thomas Zribi, journaliste et écrivain. Ensemble ils ont écrit un livre : Combattre. Un témoignage bouleversant sur une résistance oubliée, celle de civils qui ont pris les armes pour survivre, sur la colline de Songa.