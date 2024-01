Grand Angle : Can 2023, le bilan de la 1ère semaine

En Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations continue. Voilà une semaine que la compétion est lancée. Avec déjà son lot de surprises, bonnes et moins bonnes, et de polémiques aussi. Bilan de cette première semaine de CAN avec Hervé Kouamouo, Consultant sportif, et Lise-Laure Etia, journaliste spécialiste des Sports à TV5 Monde.