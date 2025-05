Grand Angle : le paiement mobile en plein essor en Afrique de l'ouest

Le paiement mobile, via une application sur son téléphone, est une tendance en plein essor en Afrique de l'Ouest. Quels en sont les avantages et les inconvénients ? Nous ne parlons avec nos invités, Lionel Zinsou, économiste, ancien Premier ministre de la République du Bénin, Fanny Noaro-Kabré, journaliste à TV5MONDE, et Katier Bamba, directeur général en Côte d'Ivoire de la société Wave.