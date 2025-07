TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

12 min 48 s

Grand Angle : vers un nettoyage ethnique au Darfour ?

Par TV5MONDE Estelle Martin ESTELLE MARTIN

Les ONG dénoncent un nettoyage ethnique en cours dans le Darfour. Les communautés non arabes sont prises pour cibles ; une guerre fratricide dont profitent plusieurs pays. Le dernier rapport de l'ONG MSF est sans appel. Nos invités sont Mathilde Simon de MSF et Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste du Soudan.