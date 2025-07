Guerre en RD Congo: tensions sur le terrain malgré les pourparlers de paix

Les observateurs pensent à une contre-offensive en préparation au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des milices Wazalendo pour reprendre Bukavu et Goma. Les rebelles du M23, eux aussi, se réorganisent.

Un nouveau front de la guerre en République démocratique du Congo (RDC) est-il en train de s'ouvrir dans le Sud-Kivu? Des images d'une nouvelle militarisation autour de la ville d'Uvira et des signes d'une confrontation prochaine le laissent penser, malgré des pourparlers de paix actuellement en cours à Doha au Qatar.

Selon des sources interrogées par TV5MONDE, plusieurs centaines de soldats des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) sont arrivés à Kalemie, chef-lieu de la province du Tanganyika frontalière du Sud-Kivu, pour prendre la direction d'Uvira. Une zone qu'ils avaient fui en février dernier.

"Nous allons faire des opérations pour chasser l'ennemi"

Sur des vidéos amateurs mises en ligne sur les réseaux sociaux le vendredi 4 juillet, des FARDC ont été filmées montant à bord d'un bateau à Kalemie pour rejoindre Uvira par le lac Tanganyika. Ils se sont installés, ces derniers jours, sur les collines entourant la ville puis plus près du front vers le nord et la ville stratégique de Kamanyola.

Depuis février, le front s'est stabilisé dans l'est de la RDC. Mais des violences se poursuivent entre le M23 et une myriade de milices pro-Kinshasa qui mènent des actions de guérilla. La ville d'Uvira est en effet aujourd'hui contrôlée par l'armée régulière congolaise et par les Wazalendo, des civils rassemblés en groupes d'autodéfense convertis en supplétifs des FARDC.

Les villes de Goma et Bukavu sont tombées au début de l'année 2025 après une offensive éclair du M23 et des troupes rwandaises (FDR) face à une armée congolaise dépassée.

Ces derniers sont prêts à en découdre: "L'armée congolaise est une armée qui est là pour protéger la population. Ensemble, nous allons faire des opérations pour chasser l'ennemi", explique à TV5MONDE, Bernard Kadogo Tondo, porte-parole de la Coordination des Wazalendo à Uvira.

"Ce n'est pas une menace. Ces militaires qui nous arrivent sont des hommes qui sont venus renforcer les Wazalendo pour que la paix se rétablisse davantage". Bernard Kadogo Tondo, porte-parole de la Coordination des Wazalendo à Uvira

Le M23 dénonce "un mépris flagrant aux pourparlers en cours"

Sur les réseaux sociaux, le porte-parole de l'alliance AFC/M23, Lauwrence Kanyuka, a alerté le 6 juillet la communauté nationale et internationale face au déploiement massif et provocateur de troupes et d'équipements militaires par le régime illégitime de Kinshasa sur l'ensemble du front", accusant ces "forces coalisées, incluant la Force de Défense Nationale du Burundi" de "braquer délibérément leurs armes lourdes vers des zones densément peuplées".

"Ce déploiement militaire constitue un mépris flagrant et une insulte directe aux pourparlers en cours (...) Par ces actions belliqueuses, Kinshasa sabote ouvertement cette voie diplomatique essentielle". Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'alliance AFC/M23

Le groupe armé antigouvernemental, soutenu selon des experts de l'ONU par près de 4000 soldats rwandais et qui contrôle de vastes pans de territoires dans l'est de la RDC, a cependant lui aussi fait venir des troupes à Bukavu depuis Goma, selon des images prises par un habitant.

"Où est-ce qu'on va aller?"

La peur s'installe chez les habitants et les près de 40.000 personnes déjà déplacées de la région: "La population commence à s'inquiéter et à se déplacer vers le Burundi car cela prouve qu'il peut encore y avoir des accrochages", a déclaré à TV5MONDE, Manyebwa Mapenzi, un acteur de la société civile d'Uvira.

"S'il y a un nouvel éclatement de la guerre, où est-ce qu'on va aller?", a ajouté Delphin Mulala Ngwasi, déplacé de guerre de Katogota. "C'est ça le traumatisme que nous vivons actuellement", alors que des premiers échanges de tirs ont également eu lieu au Nord-Kivu, près de Walikale.

L'est de la République démocratique du Congo (RDC), région frontalière du Rwanda et riche en ressources naturelles, notamment en minerais, est en proie depuis plus de 30 ans à des conflits. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois avec la prise par le M23 et les troupes rwandaises de la grande ville de Goma en janvier, puis de Bukavu en février.

Un accord de paix, dont les dispositions doivent toutefois encore être mises en œuvre, a été signé le 27 juin à Washington par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Une rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame doit avoir lieu dans les prochains mois.

Parallèlement, une tentative de médiation entre Kinshasa et le M23 est en cours depuis plusieurs mois à l'initiative du Qatar.