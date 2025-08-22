Guinée: au moins 15 morts dans un glissement de terrain, des disparus recherchés

Il sont nombreux, à être encore prisonnier sous la terre. En Guinée, un glissement de terrain meurtrier a frappé, le mercredi 20 août dans la soirée, la commune de Manéah, en périphérie de Conakry dans la préfecture de Coyah. Le bilan provisoire fait état d'au moins quinze morts. Plusieurs blessés personnes, sont encore portées disparues.

Il est tard, mercredi soir, lorsque Manéah, une localité située en périphérie de Conakry en Guinée, est frappée par un puissant glissement de terrain. Les précipitations exceptionnelles ont plongé la communauté dans la panique, alors que les secours tentent de retrouver des signes de vie sous les décombres.

Dans les heures qui ont suivi la catastrophe, les équipes de secours sont arrivés en ordre dispersés. Chiens renifleurs, bulldozers et sauveteurs ont creusé dans l'espoir de retrouver des habitants encore en vie.

Image Crédits Journal Horoya

Un survivant a réussi à maintenir le contact avec l'extérieur grâce à son téléphone portable, ce qui a galvanisé les efforts des jeunes du quartier pour poursuivre les recherches. Malheureusement, ces efforts ont également conduit à la découverte tragique d'un corps.

Appel à l'aide

Face à l'ampleur de la catastrophe, les habitants de Maneah ont lancé un appel désespéré aux autorités guinéennes pour qu'elles envoient davantage de machines et de ressources. L'objectif est clair: sauver le plus de vies possible avant qu'il ne soit trop tard.

L'appel que je lance aux autorités guinéennes, c'est qu'ils doivent amener des machines pour que l'on puisse sauver des éventuels survivants. Ibrahima Yara Camara , habitant de Maneah

Les glissements de terrain sont fréquents en Guinée lors de la saison des pluies, de juin à septembre. Mais en Guinée, elles sont souvent exacerbés par une urbanisation désordonnée sur les flancs de montagnes et dans les zones inondables.

Ce type de construction est une pratique courante en Guinée, augmentant considérablement les risques lors des intempéries. Certains habitants estiment qu'il serait préférable que les autorités prennent des mesures préventives. Il vaut mieux que les uatorités démolissent les maisons plutot que

Un bilan humain alarmant

Depuis le début de la saison des pluies, la Guinée a déjà enregistré une cinquantaine de décès liés aux intempéries. Ce chiffre souligne l'urgence d'une action concertée pour améliorer la sécurité des constructions et la gestion des risques naturels dans le pays.

Il vaut mieux que les autorités démolissent les maisons plutôt que de laisser les inondations et les éboulements détruisent les maisons. Docteur Dansa Kourouma - Président du conseil national de transition

Le glissement de terrain à Manéah est un rappel brutal des dangers posés par les conditions météorologiques extrêmes et l'urbanisation non planifiée. Alors que les efforts de sauvetage se poursuivent, il est crucial que des mesures soient prises pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. La sécurité des habitants doit être une priorité, et cela passe par une meilleure planification urbaine et une gestion proactive des risques naturels.