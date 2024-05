TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Guinée : colère après la fermeture de plusieurs médias

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Le pouvoir militaire a interdit 4 radios et 1 télévision privées très suivies en Guinée. Alors que les antennes de plusieurs médias audiovisuels sont brouillés depuis plus de six mois.