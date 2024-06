TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Guinée : la défense de Dadis Camara plaide l'acquittement

Par TV5MONDE ABDOULRAHMANE BAH

Reprise en Guinée du Procès du massacre du 28-Septembre : plus de 150 morts et plus d'une centaine de femmes violées lors d'un meeting de l'opposition . Ce lundi, la défense de Moussa Dadis Camara, chef de l'État à l'époque, a pris la parole.