Guinée : La recherche de survivants de poursuit

Par TV5MONDE CLARA DE ANTONI

En Guinée, un glissement de terrain meurtrier a frappé, hier soir, la commune de Maneah, dans la préfecture de Coyah. Le bilan provisoire fait état d'au moins quinze morts, plusieurs blessés et des personnes portées disparues.