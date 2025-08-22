Chargement du lecteur...
Guinée : La recherche de survivants de poursuit

Le
22 Aoû. 2025 à 05h25 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
CLARA DE ANTONI
En Guinée, un glissement de terrain meurtrier a frappé, hier soir, la commune de Maneah, dans la préfecture de Coyah. Le bilan provisoire fait état d'au moins quinze morts, plusieurs blessés et des personnes portées disparues.
