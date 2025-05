TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 4 s

Guinée : l'opposant Aliou Bah condamné en appel à 2 ans de prison

Par TV5MONDE ABDOULRAHMANE BAH

La cour d'appel de Conakry a confirmé la peine de deux ans de détention prononcée en première instance contre Aliou Bah, leader du Mouvement démocratique libéral. Détenu depuis 5 mois pour "offense et diffamation au chef de l'État", ses avocats et soutiens évoquent une parodie de justice et disent interjeter appel.