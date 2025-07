TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 4 s

Guinée : Menguè et Bah, disparus depuis un an

Par TV5MONDE ABDOULRAHMANE BAH, LOUP BUREAU

Un an après leur enlèvement, on est toujours sans nouvelle d'Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, et Mamadou Billo Bah. Face au silence des autorités, leurs proches lancent un appel.