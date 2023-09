TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

9 min 10 s

Guinée : que pense l'opposant Cellou Dalein Diallo de la junte ?

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Deux ans après le coup d'état contre Alpha Condé en Guinée, entretien avec l'opposant historique Cellou Dalein Diallo, en exil depuis plus d'un an. Quelles sont ses projets et ses attentes ?