Guinée : Quel avenir pour la presse locale ?

Par TV5MONDE ABDOULRAHMANE BAH

Deux annonces phares ont été faites: la création d'un organe d'auto-régulation et la mise en place d'une convention collective. Hasard de calendrier, il y'a un an jour pour jour, trois des médias privés les plus influents du pays perdaient leurs licences.