Guinée : sans gouvernement, internet coupé, presse muselée, où va le pays ?

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Sans gouvernement, un accès à internet fortement restreint et une presse de plus en plus muselée. L'avenir de la Guinée pose question. Boubacar Sanso Barry, directeur de publication du site ledjely.com, et Fabien Offner, chercheur au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Amnesty International, notent que "ce qui était temporaire auparavant, sous Alpha Condé, est devenu permanent."