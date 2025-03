Hemley Boum : une voix littéraire éclairante au salon du livre africain de Paris

Le Salon du Livre Africain de Paris a récemment honoré Hemley Boum, lauréate du Grand Prix Afrique, pour son cinquième roman, "Le Rêve du Pêcheur". Ce prix prestigieux, décerné par les éditions Gallimard dans la collection NRF, célèbre une œuvre qui explore les thèmes de l'exil, de l'amour, et de la transmission familiale à travers une fresque captivante reliant Douala, Paris, et le village de Campo au Cameroun.

une inspiration puisée à Campo

Hemley Boum décrit Campo, un petit village de pêcheurs situé à l'extrême sud-ouest du Cameroun, comme la source d'inspiration principale de son roman. Elle évoque la "beauté authentique de ce lieu, où l'océan rencontre le fleuve Thème, entouré de mangroves." Pour l'écrivaine, Campo est un cadre romanesque idéal, riche en histoires et en émotions.

Le roman entremêle les récits de Zacharias, un pêcheur de Campo, et de son petit-fils Zach, un psychoclinicien exilé à Paris. Bien que séparés par le temps et l'espace, leurs histoires se reflètent mutuellement, explorant les thèmes de l'héritage, qu'il soit traumatique ou de survie. Hemley Boum souligne l'importance de ces récits parallèles pour illustrer la dualité entre tradition et modernité, un défi auquel de nombreux villages africains ont été confrontés après les indépendances.

À travers le personnage de Zach, Hemley Boum aborde les défis de l'exil et de l'intégration. "Zach, parti de Douala pour Paris, doit naviguer entre l'émerveillement de la nouveauté et la nécessité d'adaptation." Son parcours met en lumière les difficultés rencontrées par les fils d'immigrés, tiraillés entre le reniement de leurs racines et l'acceptation de leur identité.

Traumatismes intergénérationnels et résilience

Hemley Boum s'intéresse également aux traumatismes intergénérationnels, un sujet qu'elle estime sous-représenté en Afrique. Elle souhaite montrer comment ces traumatismes influencent les générations actuelles, tout en soulignant l'héritage de résilience et de joie transmis par les ancêtres. Pour elle, la littérature est un moyen puissant d'explorer ces thèmes complexes et de donner une voix aux nouvelles générations africaines.

Le parcours universitaire et professionnel d'Hemley Boum, allant du commerce international à la sociologie, a profondément influencé son écriture. Elle considère chaque expérience comme une source d'enrichissement pour ses récits, lui permettant d'aborder des thèmes variés avec une perspective unique.

Avec "Le Rêve du Pêcheur", Hemley Boum continue d'explorer les dynamiques familiales et sociales du Cameroun, tout en inscrivant ses personnages dans un contexte plus large. Son travail littéraire, qui mêle fiction historique et récits intimes, offre une réflexion profonde sur les rapports humains et les défis contemporains. En célébrant la richesse de l'héritage africain, Hemley Boum s'affirme comme une voix littéraire incontournable, prête à conquérir de nouveaux horizons.