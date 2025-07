Histoire : la guerre des Boers en Afrique du Sud

Le conflit entre l'Empire britannique et les républiques Boers entre 1899 et 1902 reste méconnu malgré son importance. Cette guerre a marqué la fin d'une époque coloniale et préfiguré les méthodes de guerre modernes. Explications de notre éditorialiste Slimane Zeghidour.

La guerre des Boers, bien que méconnue du grand public, représente un tournant majeur dans l'histoire africaine et mondiale. Ce conflit, qui a opposé l'Empire britannique aux républiques Boers d'Afrique australe entre 1899 et 1902, a non seulement marqué la fin d'une époque coloniale, mais a également préfiguré les méthodes de guerre du XXe siècle.

Les Origines des Boers en Afrique Australe



Les Boers, descendants des colons hollandais, se sont installés en Afrique australe au XVIIe siècle. Leur arrivée est liée à la découverte de la route des Indes par les Portugais en 1498, qui a suscité la convoitise des puissances européennes pour le commerce des épices. Les Hollandais ont fondé la Compagnie néerlandaise des Indes orientales et ont établi un poste de ravitaillement au Cap en 1652. Cette colonie a ensuite accueilli des Huguenots français, fuyant les persécutions religieuses en Europe.



Le Grand Trek et la Formation des Républiques Boers



Face à l'annexion britannique en 1815, les Boers, se sentant dominés, ont entrepris le Grand Trek en 1835. Cette migration vers le nord visait à établir des républiques indépendantes sur des terres considérées comme vierges, bien qu'habitée par des populations africaines. Les Boers, animés par une foi protestante fervente, se voyaient comme les Hébreux quittant l'Égypte pour une terre promise, une vision qui a façonné l'identité afrikaner.



Deux Conflits Distincts



La première guerre des Boers (1880-1881) a été un conflit limité, mais la seconde (1899-1902) a pris une ampleur bien plus vaste. Cette dernière a vu l'utilisation de tactiques de guérilla par les Boers et une réponse brutale de l'Empire britannique, qui a mis en place des camps de concentration pour les civils boers et africains. Ces camps, marqués par des conditions sanitaires déplorables, ont causé la mort de milliers de personnes, préfigurant les horreurs des conflits du XXe siècle.



Les leçons d'un conflit colonial



La guerre des Boers est l'un des premiers conflits où les populations civiles ont payé un lourd tribut. Contrairement aux guerres précédentes, où les combats se déroulaient loin des centres de population, ce conflit a directement impliqué et affecté les civils. Cette guerre a ainsi marqué le début d'une ère où les civils sont devenus des cibles dans les conflits armés, une réalité tragique qui s'est amplifiée au cours du siècle suivant.