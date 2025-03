TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min

Histoire : les enseignements de l'Afrique romaine

Par TV5MONDE SLIMANE ZEGHIDOUR

L'empire Romain fut le seul à avoir réussi à unifier le Bassin méditerranéen sur tout son pourtour. On parlait, alors, d'Afrique Romaine. Un riche passé commun oublié deux mille ans plus tard. Qui, pourtant, a encore beaucoup de choses à nous raconter et à nous apprendre. Page d'Histoire avec notre éditorialiste Slimane Zeghidour.