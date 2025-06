"Il est mort en raison de son honnêteté": qui est Floribert Bwana Chui, ce douanier de RD Congo béatifié par Léon XIV?

Il est devenu un symbole du refus de la corruption. Floribert Bwana Chui orginaire de Goma, né en 1981, est issu d'un milieu aisé. Après des études de droit, il est devenu cadre au sein de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), organisme de l'autorité nationale de contrôle des douanes et des marchandises. Il a gravi les échelons et devient le patron de l'OCC à Goma. Il est alors chargé d'évaluer la conformité des produits rentrant en RDC depuis le Rwanda dans un contexte de tensions entre Kinshasa et Kigali.

Image Description Floribert Bwana Chui en 2007, peu de temps avant sa mort. (Communauté Sant Edigio).

2007 : enlevé et assassiné pour avoir refusé un pot de vin

Le jeune douanier fait détruire plusieurs lots importants de riz avarié, en provenance du Rwanda, impropres à la consommation et destiné aux plus pauvres de la ville. Il refuse de toucher des pots de vins selon les témoignages de ses collègues selon l'enquête de béatification du Vatican. Dans la nuit du 6 au 7 juin 2007, il est enlevé et torturé puis assassiné par ces geôliers.

Floribert Bwana Chui est mort en raison de son honnêteté.

Mgr Faustin Ngabu, archevêque de Goma

Floribert Bwana Chui était catholique pratiquant. Il avait lors de ses études de droit rejoint la Communauté de Sant’Egidio, une communauté de laïcs catholiques luttant contre la pauvreté. Au moment de son assassinat il était connu des cadres de l’Église catholique à Goma.

L'archevêque de Goma Mgr Faustin Ngabu déclare après son assassinat : "Floribert Bwana Chui est mort en raison de son honnêteté. C’est quelqu'un qui a su conserver sa liberté dans une situation extrêmement difficile. Ce qu'il a vécu a été une manifestation forte de sa foi chrétienne".

2015 : la dénonciation de la corruption sous le pontificat de François

Sous son pontificat et lors de sa tournée sur le continent africain en 2015 le pape François met alors l'accent sur la lutte contre la corruption devant des jeunes au Kenya. "La corruption n’est pas un chemin de vie : elle est un chemin de mort !", insiste alors François.

Le pape François au stade des Martyrs à Kinshasa le 2 février 2023. (AP Photo/Samy Ntumba Shambuyi, archives)

Présent en RDC en 2023, le pape François cite cette fois-ci l'action de Floribert Bwana Chui. «Il aurait pu laisser faire, on ne l'aurait pas su et il aurait gagné de l'argent. Mais en tant que chrétien, il a prié, il a pensé aux autres et a choisi d'être honnête, en disant "non" à la saleté de la corruption…. Si quelqu'un te tend une enveloppe, te promet des faveurs et des richesses, ne tombe pas dans le piège, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas engloutir par le marais du mal», avait alors exhorté le Pape dans le stade des Martyrs à Kinshasa. La béatification de Floribert Bwana Chui était alors lancée.

Ce lundi 16 juin le pape Léon XIV a reçu la famille du "bienheureux" en appelant à la paix au Kivu dont était originaire Floribert Bwana Chui. "La paix tant attendue, par l’intercession de la Vierge Marie et du bienheureux Floribert » advienne «bientôt au Kivu, au Congo et dans toute l’Afrique !».