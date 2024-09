Inondations

Ces dernières années de terribles inondations dévastent l’Afrique. Elles sont à l’origine de centaines de milliers de sinistrés, de catastrophes humanitaires et de gigantesques désastres matériels. Étonnant non que ces ravages soient causés par les eaux, puisque c’est plutôt à la désertification qu’on associe souvent l’Afrique ? Comment en est-on arrivé à cette « crise des inondations » qui submerge le continent ?

Qu'est-ce qu'une inondation ?

On parle d’inondation lorsqu’un cours d’eau ou un plan d’eau déborde de ses limites habituelles, ou que de l’eau s’accumule dans une zone généralement sèche.

Ce peut être la conséquence d'une crue après de fortes pluies, de la remontée des nappes phréatiques, d’une submersion de la mer, ou encore d’un ruissellement, lorsque les eaux ne s’infiltrent plus dans un sol devenu imperméable.

L’inondation est un phénomène NATUREL notamment dans les écosystèmes littoraux, marécageux ou fluviaux. Mais une inondation devient un RISQUE lorsque des populations humaines ou des biens matériels sont exposés.

Quelles conséquences sur les populations ?

En Afrique, les plus touchées sont les familles vulnérables qui vivent dans les quartiers les plus denses et les plus pauvres des villes. Les inondations ont aussi des conséquences directes sur la santé des populations avec la destruction des sources ou la contamination de l’eau potable et la propagation de maladies hydriques.

Des personnes traversent des routes inondées à Bayelsa, au Nigeria, le 20 octobre 2022. Le changement climatique est à l'origine de pluies diluviennes et d'inondations meurtrières au Sahel. (AP Photo/Reed Joshua)

Depuis quand l’Afrique est-elle touchée par des inondations ?

A l’échelle d’un siècle, les scientifiques relèvent une alternance entre des cycles de sécheresse et de précipitations plus importantes. Par exemple en Afrique de l’Ouest sahélienne, on distingue 3 grandes phases :

Des années 1940 à la fin des années 1960, une phase humide dite de « vaches grasses » en référence à la disponibilité des pâturages pour les éleveurs ;

Des années 1970 jusqu’aux années 1990, la région est dominée par de grandes vagues de sécheresse ;

Depuis, on assiste à une intensification des pluies et des inondations de plus en plus fréquentes.

Quels pays sont les plus touchés ?

Entre 2022 et 2024, on a constaté de très graves inondations partout sur le continent :

à l’Est et dans la Corne, avec de fortes pluies persistantes au Kenya, en Tanzanie, en Somalie, en Éthiopie ;

en Afrique centrale, au Tchad, au Rwanda, au Burundi, en République du Congo, en République Démocratique du Congo ou encore au Cameroun ;

en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud et au Mozambique ;

à l’Ouest, au Niger, au Mali et au Nigeria ;

au Nord, on se souvient des inondations catastrophiques en Libye en septembre 2023.

Pourquoi l'Afrique est-elle touchée par cette crise des inondations ?

D’abord, il y a le changement climatique. Notre dépendance excessive à l’égard des énergies fossiles favorise l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. L’atmosphère se réchauffe, le niveau des mers s’élève, la vapeur d’eau s’accumule et les schémas de circulation de l’air changent. Cela entraîne la hausse des températures et l’intensification des pluies. À cela s’ajoutent les effets des fameux El Nino et La Nina, ces phénomènes climatiques qui affectent les températures des eaux océaniques.

Ensuite, il y a les causes liées à la pression humaine sur les milieux naturels.

La déforestation, qui augmente ce qu’on appelle le ruissellement de surface. Car moins il y a d’arbres et de couvert végétal, moins le sol absorbe l’eau de pluie.

Il y a aussi l’urbanisation trop rapide ou anarchique. Souvent, de nouveaux quartiers se développent sans plan établi et au détriment de milieux naturels et des zones humides. Les constructions, les routes, les parkings imperméabilisent aussi les sols.

Et puis il y a les problèmes d’infrastructures, avec des systèmes de drainage et d’évacuations d’eaux mal dimensionnées. La mauvaise gestion des déchets peut entraîner l’obstruction des canalisations. Les digues ou les ponts fragiles s’effondrent en cas de crue.

Comment répondre à cette crise des inondations ?

À l’échelle nationale, certains gouvernements tentent de réduire la déforestation à travers l’agroforesterie par exemple.

Les États privilégient la planification urbaine, règlementent l’utilisation des sols pour protéger les espaces verts et les surfaces perméables et investissent dans des infrastructures plus adaptées à la densité de population.

Certaines ONG collaborent avec les services météo pour des systèmes d’alerte précoce efficaces. Objectif : informer les communautés en temps utile pour qu’elles évacuent les zones à risque.

Mais face au dérèglement climatique, toutes ces initiatives sont insuffisantes. Le levier principal réside avant tout dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique représente seulement 5% des émissions mondiales, mais le continent est l’un de ceux où les températures se réchauffent le plus. Si la planète connaît une hausse de 1,1 degré en moyenne par rapport à l'ère préindustrielle, l'Afrique voit sa température moyenne augmenter de 1,4 degré avec de fortes disparités régionales. Le Sahara, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe sont les régions qui se réchauffent le plus.

Alors les États africains s’organisent pour peser davantage dans les négociations comme avec la Déclaration ministérielle de Kampala sur les migrations, l'environnement et le changement climatique de juillet 2022.

Aïda Diongue Niang

Vice-présidente du groupe de travail 1 du GIEC - Climatologue ANACIM Sénégal

Cette crise des inondations démontre que l’insécurité, ce n’est pas seulement la guerre et la violence. C’est aussi la détérioration de l’environnement qu’il faut enrayer avant que des portions encore plus larges de l’Afrique ne soient noyées sous les eaux.

EN SAVOIR PLUS

