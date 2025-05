TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Invité : 5e édition du festival Kongo River

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

À l'heure où les questions environnementales deviennent cruciales en Afrique centrale, le Festival Kongo River 2025 entame sa 5e édition et propose une alliance inédite entre écologie, culture et sciences, autour du Fleuve Congo, pilier vital du continent. Entretien avec Vincent Kunda, son fondateur, directeur et coordinateur général du festival.