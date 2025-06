TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

9 min 25 s

Invité : la série Wish veut séduire l'Afrique francophone

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Produite, réalisée et jouée en Guadeloupe, la série musicale W.I.S.H. s'impose comme un manifeste culturel de la jeunesse guadeloupéenne. Diffusée sur Canal+ Afrique, elle crée un dialogue inédit entre les scènes caribéenne et africaine. Entretien avec son créateur et réalisateur Julien Dalle.