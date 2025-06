TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Invité : le festival Rive Noire Littérature aura lieu le 28 juin à Paris

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Paris célèbre les voix de l'Afrique avec la première édition du festival Rive Noire Littérature. Au programme : lectures, débats et rencontres autour d'une quinzaine d'auteur.e.s venu.e.s du continent et de la diaspora. Une journée pour dire le monde en mots, entre exil, mémoire et résilience. Entretien avec l'organisateur du festival, Reassi Ouabonzi.