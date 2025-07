TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 4 s

Invité : un rapport sur l'explosion des inégalités en Afrique

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Les 5 % les plus riches d'Afrique détiennent une fortune de près de 4 000 milliards de dollars, soit plus du double de la richesse combinée du reste du continent. L'ONG Oxfam a publié, ce jeudi 10 juillet, un rapport intitulé "La crise de l'inégalité en Afrique et la montée des ultra-riches". Entretien avec Manenji Mangundu, directeur d'Oxfam en RDC.