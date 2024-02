TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 8 s

Invitée : Cheetah, une DJ et artiste protéiforme

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Elle est camerounaise et veut mettre en valeur la créativité de l'Afrique francophone. Elle mixe pour faire découvrir une musique africaine capable de s'affranchir des tendances commerciales. Entretien avec la DJ et entrepreneuse culturelle, Cheetah the Curator.