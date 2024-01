TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

8 min 37 s

Invitée : les créateurs africains à l'honneur cette semaine à Paris

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Le made in Sénégal de luxe, dans un style très épuré, c'est ce que nous propose, notre invitée, la designer textile et mobilier Aissa Dione. Celle qui figure dans le Classement Forbes Afrique parmi les vingt femmes les plus influentes du continent est à l'honneur cette semaine à l'UNESCO à Paris, avec d'autres créateurs africains. Elle mise sur le savoir-faire sénégalais pour décorer notamment les plus grands hôtels à travers le monde.