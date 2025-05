TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

9 min 16 s

Invitée : l'histoire d'un couple panafricain

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Histoire d'amour, d'exil et d'engagement, le livre "Un couple panafricain : Miriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée" revient sur l'expérience guinéenne de la chanteuse sud-africaine mondialement connue et du militant radical et théoricien du Black Power. Entretien avec Elara Bertho, chercheuse et autrice de l'ouvrage.