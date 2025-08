TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

5 min 35 s

Invitée : Nathalie Brigaud Ngoum

Par TV5MONDE

Elle est cheffe, autrice et militante du goût. La Camerounaise Nathalie Brigaud Ngoum fait rayonner les cuisines du continent sur les scènes culinaires, littéraires et culturelles. Son univers allie transmission et innovation.