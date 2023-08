Jeux de la Francophonie : le Maroc tout en haut

Clap de fin pour la neuvième édition des Jeux de la Francophonies, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, avec les dernières épreuves culturelles et sportives. La grande finale de basketball féminin a été largement remportée par les Sénégalaises face au Cameroun (78-54). À l?heure de faire les comptes, c?est le Maroc qui figure tout en haut du classement avec 58 médailles, dont 23 en or, devant la Roumanie et le Cameroun.