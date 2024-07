JO-2024 : Derartu Tulu et Elana Meyer, un arc-en-ciel à Barcelone

En 1992, lors des Jeux Olympiques de Barcelone, le duel entre l'Éthiopienne Deratu Tulu et la Sud-Africaine Elana Meyer sur le 10.000 mètres femme, a donné un formidable moment de sport, d'histoire et d'humanité alors que l'apartheid venait de prendre fin quelques mois plus tôt. C'est le quatrième épisode de notre série Histoire africaine des Jeux.