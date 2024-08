TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

JO Paris 2024 : les Jeux Olympiques, c'est fini!

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Un bilan en demi teinte pour les nations africaines. 39 médailles, dont 13 or pour le continent africain avec des déceptions et quelques belles surprises. On en parle avec notre invité, le journaliste et commentateur sportif Franck Simon.