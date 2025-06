Kenya : des militants affirment avoir été torturés en Tanzanie

Deux militants des droits humains, le Kényan Boniface Mwangi et l'Ougandaise Agather Atuhaire, ont récemment partagé leurs expériences traumatisantes avec la presse à Nairobi. Leur récit met en lumière les abus subis aux mains de la police tanzanienne, soulignant les défis auxquels sont confrontés les défenseurs des droits humains dans la région.



Boniface Mwangi et Agather Atuhaireont été arrêtés en Tanzanie alors qu'ils assistaient au procès de Tundou Lissou, chef de l'opposition accusé de trahison. Les deux militants ont décrit des actes de torture, des coups répétés et des violences sexuelles infligées par les forces de l'ordre tanzaniennes. Ces abus, selon eux, sont monnaie courante pour les militants dans le pays, où la répression des voix dissidentes est sévère.

Un climat de peur et de répression

Les militants ont expliqué que les autorités tanzaniennes utilisent la peur et l'humiliation pour réduire au silence ceux qui osent s'exprimer. "Ils vous arrêtent, vous soumettent à des tortures sexuelles et menacent de vous humilier devant votre famille si vous parlez", a déclaré Agather Atuhaire, visiblement émue. Cette répression n'est pas isolée à la Tanzanie; l'Ouganda et le Kenya connaissent également des pressions similaires, bien que la liberté d'expression soit relativement plus respectée au Kenya.



Le procès de Tundou Lissou, pour lequel Mwangi et Atuhaire s'étaient rendus à Dar es Salaam, s'inscrit dans un contexte politique tendu. Accusé de trahison, un crime passible de la peine de mort, Lissou voit son parti exclu des prochaines élections présidentielles et législatives. Cette situation reflète la répression croissante des opposants politiques en Tanzanie.

Des arrestations qui suscitent l'indignation

Au Kenya, bien que la parole soit plus libre, les arrestations d'activistes ne sont pas rares. Rose Njeri, une jeune militante, a récemment été arrêtée après avoir mis en ligne un outil permettant d'interpeller les députés sur la loi des finances. Son arrestation a provoqué une vive émotion dans le pays, soulignant la fragilité de la liberté d'expression même dans les pays considérés comme plus ouverts.