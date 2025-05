Tatu City est une ville privée qui attire de plus en plus d'habitants.

Kenya : la ville privée, une solution pour l'Afrique ?

Tatu City, une ville privée située à l’extérieur de Nairobi, se distingue par sa méthode de gouvernance et de développement économique. Cette ville attire de plus en plus d’habitants et d’entreprises grâce à ses infrastructures modernes et à ses règles strictes. Ce modèle s'exporte déjà dans plusieurs pays en Afrique.