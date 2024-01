Kenya : mutilations génitales, un fléau qui persiste

Au Kenya, les mutilations génitales féminines médicalisées sont interdites depuis 2011. Jusque-là pratiquées en public avec faste et cérémonie, elles sont désormais réalisées dans des cliniques, à l'abri des regards et défendues tant par les praticiens que par les communautés comme un moyen de préserver la coutume, malgré les risques pour la santé des filles.