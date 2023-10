TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Kenya : première édition de la Kibera Fashion Week

Par TV5MONDE OUMY DIALLO

Un festival de mode organisé dans le plus grand bidonville de la capitale kenyane avec pour ambition de rendre le luxe et la mode beaucoup plus inclusive, c'est le pari de la première édition de la Kibera Fashion Week .