2 min 16 s

La Côte d'Ivoire s'oppose à la drépanocytose

Par Fanny Noaro-Kabré CLEOPHAS MOSALA

C'est la maladie génétique la plus répandue au monde. La drépanocytose touche plus de 12% de la population en Côte d'Ivoire. Mais bonne nouvelle : un centre de dépistage et de prise en charge a ouvert ses portes à Yopougon.