2 min 21 s

La guerre au Liban vue depuis la Côte d'Ivoire par les expatriés libanais

La Côte d'Ivoire abrite la communauté chiite la plus importante d'Afrique. Cette communauté est même devenue un poumon économique pour le pays pesant aujourd'hui entre 8 et 10% du PIB, selon la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire.