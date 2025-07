La RDC célèbre les 65 ans de son indépendance

Le 30 juin, la République Démocratique du Congo a célébré le 65ème anniversaire de son indépendance. Cette journée, marquée par l'absence de défilé officiel, a été l'occasion pour le président de la République de s'exprimer sur l'avenir du pays. Alors que la RDC continue de faire face à des défis d'instabilité, notamment avec la rébellion du M23, un nouvel espoir semble poindre à l'horizon grâce à un accord de paix récemment signé avec le Rwanda.

Un accord de paix portant l'espoir

Vendredi dernier, à Washington, un accord de paix a été signé entre la RDC et le Rwanda. Cet accord, qui s'appuie sur la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, promet d'ouvrir une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité non seulement pour la RDC, mais aussi pour la région des Grands Lacs et l'Afrique dans son ensemble. Cette initiative a été saluée par de nombreux partisans du président, qui ont organisé des marches de soutien à Kinshasa, se rendant jusqu'à l'ambassade américaine pour remettre un mémorandum.

Des réactions mitigées

Malgré cet optimisme, la célébration de l'indépendance a également été l'occasion pour certains de dresser un bilan plus sombre des 65 dernières années. Pour ces voix critiques, l'élite congolaise a échoué à remplir sa mission, laissant le pays en proie à la pauvreté et à l'instabilité. Des figures de l'opposition, comme Toussaint Alonga et Jean-Marc Kabund, ancien membre du parti présidentiel devenu opposant, ont exprimé leur mécontentement face à la situation actuelle.

Une capitale partagée entre fête et réflexion

À Kinshasa, l'ambiance était contrastée. Si certains ont profité du jour férié pour célébrer, d'autres ont préféré réfléchir aux promesses d'avenir. La capitale est restée relativement calme, les habitants semblant plus enclins à profiter de leur journée de repos qu'à s'engager dans des débats politiques.