La reine de la musique africaine, Mariam, fait un retour émouvant sur scène

La scène musicale africaine accueille à nouveau l'une de ses figures emblématiques, Mariam, du célèbre duo malien Amadou et Mariam. Ce retour tant attendu se déroule au château de Villers-Cotterêts, marquant l'ouverture de la saison de la Cité internationale de la langue française. Pour Mariam, c'est une première apparition sur scène depuis le décès de son mari, Amadou, en avril dernier.

Mariam, bien que fragilisée par la perte de son compagnon de toujours, se montre déterminée à poursuivre leur héritage musical. "Nous avons composé beaucoup de chansons ensemble avant son décès", confie-t-elle, soulignant que de nombreuses œuvres ont déjà été enregistrées. Malgré la douleur de l'absence d'Amadou, Mariam trouve du réconfort dans la musique, une passion qu'elle partage avec son public et qui continue de la porter.



C'est vrai que Amadou n'est pas à côté de moi, ça me fait très mal, mais ce n'est pas notre décision, c'est Dieu qui a fait, on ne peut rien contre la mort. Mon fils est à côté de moi, ce qui me donne du courage et me soulage vraiment.

Mariam, chanteuse malienne



Une famille unie par la musique

Lors de cette soirée spéciale, Mariam est accompagnée de son fils, Sam Bagayoko, lui aussi musicien. Il interprétera deux chansons de son père, rendant ainsi hommage à l'héritage musical familial.

C'est une soirée très importante pour nous, parce que c'est vrai qu'après le décès de notre papa Amadou, on n'avait pas fait de scène, la maman n'avait pas fait de scène. C'était un honneur pour moi de chanter deux chansons, qui étaient parmi ses premières chansons. Sam Bagayoko, fils de Mariam et Amadou

Des classiques et des nouveautés

Le répertoire de Mariam inclut désormais des classiques incontournables tels que "Je pense à toi", sorti à la fin des années 1990, et "Sabali", un succès de la décennie suivante. En plus de ces titres bien connus, le public aura l'occasion de découvrir de nouvelles chansons issues d'un album enregistré avant le décès d'Amadou. Cet album, intitulé "L'amour à la folie", sortira en octobre et promet d'être un vibrant hommage à leur amour et à leur carrière commune.

Une soirée sous le signe de l'amour et de l'amitié

La soirée s'annonce riche en émotions, avec des messages d'amour et d'amitié qui résonneront à travers les murs du château. Mariam, entourée de son fils et de ses fans, prouve que la musique est un puissant vecteur de résilience et de partage. Ce retour sur scène est non seulement un hommage à Amadou, mais aussi une célébration de la vie et de l'amour qui continue de vibrer à travers leurs chansons.



Ce retour de Mariam sur scène est un événement marquant pour la musique africaine, symbolisant la force de l'amour et de la musique face à l'adversité. Les fans du duo malien peuvent s'attendre à une soirée inoubliable, empreinte de souvenirs et de nouvelles promesses musicales.